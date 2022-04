He ido impregnándome de esa incredulidad que flota entre los titulares de las noticias, ese escepticismo que acumulamos los ciudadanos en las entrañas morales semejante a los conservantes que llevan los productos que comemos. El resultado de esta continua ingesta es una fascinación por el papel de regalo que envuelve el trajín del poder. No mienten pero tunean, encubren, adornan, desorientan con un morro que se lo pisan y nos dosifican lo indigesto a base de pildoritas, pautas y olvidos. Y no empecemos por favor con la equidistancia y con el “no todos”, que me da un ataque… La política es como el escaparate de una firma de ropa interior carísima, un desnudo sugerente a base de encajes y sutilezas que nos sugieren un interior fascinante que jamás veremos en la superficie. Los gabinetes de comunicación de los políticos podrían estar expuestos en el atrio del museo Guggenheim como piezas de arte moderno de exquisita producción. Yo iría de buena gana a admirar la proeza de Soazing de la Moissonniêre, fotógrafa que sigue al presidente francés Macron en el día a día de su campaña electoral, y que publicó en su Instagram una foto susceptible de ser titulada “donde hay pelo, hay alegría”. En la estudiada imagen nos ofreció el espectáculo de un Emmanuel repanchingado en un sofá con la camisa abierta y toda la pelambrera pectoral al aire. No imaginábamos que con tan poco podía sugerirse una oculta testosterona tan necesaria para enfrentarse a Madame Marine Le Pen. No era la primera vez que la aparente fragilidad del francés se desmoronaba. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, Macron fue maravillosamente fotografiado por su colaboradora vestido con un chándal delante del ordenador con cara de fatiga; era la viva imagen de un hombre abrumado por la responsabilidad.

En la misma sala del museo, dejaría un hueco para una instalación de esos luminosos torrentes de texto, para hacerle la ola al o los encargados de la fundación Podemos, el ahora llamado Instituto República y Democracia. Ustedes, mis queridos lectores me van a entender muy bien… Este pasado miércoles, y subvencionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores se celebraron unas jornadas denominadas, les pido atención, “Imaginarios de desarrollo post-extractivista y economías heterodoxas en el sur global”. Un temazo que traigo a mi columna para que quien me lea sepa adónde van sus impuestos y la calidad del cerebro luminoso de esta fundación, cuyo director y moderador del acto es Juan Carlos Monedero. Intervinieron Lilith Verstrynge, Pablo Echenique y Alberto Garzón, entre otros ponentes. Yo no fui porque faltaba mi Pablo y no tengo subvenciones ni para ir al fisio.