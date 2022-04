Mascarillas, primer paso prudente

El primer día sin la mascarilla obligatoria en interiores imprimió ayer imágenes dispares en una vida cotidiana que ha recobrado la normalidad, pero no de forma mimética a la del tiempo anterior a la pandemia. Las estampas en establecimientos y comercios reflejaron la disparidad entre quienes han dejado de inmediato la mascarilla y una parte de los ciudadanos que ha preferido continuar, de momento, utilizándola en espacios interiores. La cautela social de éstos puede tener correspondencia con los estragos y muertes que durante más de dos años ha ocasionado una crisis sanitaria sin precedentes en Navarra y en todo el mundo. Aún hoy resulta palpable que muchas personas continúan llevando esa protección al aire libre, especialmente en el entorno urbano. Poco a poco, y gracias a una vacunación mayoritaria de la población, se ha conseguido reducir la incidencia del virus y dado pasos hacia la recuperación de la normalidad. Desprenderse definitivamente de la mascarilla supone un ejercicio de voluntariedad, y conviene no olvidar las recomendaciones que se apuntan desde el ámbito sanitario para que las sigan utilizando las personas en situación de vulnerabilidad. Máxime cuando Navarra ha registrado dos semanas consecutivas con aumento de hospitalizados y encabeza la incidencia en casos de mayores de 60 años. La retirada de la obligación del uso de mascarillas no constituye una llamada a que se deje de utilizar para aquellas personas que quieran hacerlo. Lo que está por ver es cuál es la decisión que se irá adoptando en las distintas empresas respecto a las condiciones para los trabajadores. El decreto acordado por el Consejo de Ministros debería haber sido más explícito en cuanto a la aplicación de la norma en compañías y administraciones públicas, y no limitarse a trasladar a los servicios de Riesgos Laborales la aplicación según su entendimiento. Caminamos hacia la normalidad y la supresión de las mascarillas supone una de las decisiones con mayor carga simbólica de la salida de la pandemia, pero conviene no darla por finiquitada.