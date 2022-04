Un nuevo escenario en la crisis sanitaria

El final de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores coincide con el inicio de la primavera y la activación de la vida social al aire libre. El momento elegido para desescalar la medida de protección responde tanto a la evolución positiva de la pandemia y a una presión sanitaria más soportable como a la certeza de que los ciudadanos recurrirán menos a encontrarse en espacios cerrados. Aunque la gripalización del coronavirus tampoco debería llevar a las administraciones responsables de su contención a trivializar su presencia obviando la información debida sobre sus características e incidencia, dando por supuesto que aunque se produzcan rebrotes estos no generarán olas preocupantes, y que la eventualidad de que surjan nuevas variantes tampoco desencadenará episodios fuera de control para una Atención Primaria saturada y desincentivada. Establecida la excepcionalidad de los centros sanitarios y sociosanitarios así como los medios de transporte, en los que continuará siendo obligatorio el uso de mascarillas, el decreto acordado por el Consejo de Ministros de ayer podía haber sido más explícito en cuanto a la aplicación de la norma en empresas y administraciones públicas. Tanto por los riesgos que la convivencia de horas en un mismo lugar puede entrañar para la salud, como por el impacto que un brote epidémico llegaría a tener en cada caso. Hoy entra en vigor la medida y la mayoría de las grandes empresas de Navarra han decidido que por ahora sus trabajadores sigan portando la mascarilla. Una decisión adoptada teniendo en cuenta que ni las direcciones de las compañías ni sus servicios de prevención conocían el detalle del real decreto que regula la nueva situación, que se publica hoy mismo, y que no ha habido mayores criterios por parte de las autoridades sanitarias que los ya conocidos. El escenario cambia y nos adentramos en un clima de relajación creciente, pero actuar con responsabilidad sigue siendo ineludible ante un virus que no ha desaparaciedo.