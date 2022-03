"El presidente Sánchez mantiene con el plan de choque contra la crisis la ley del mínimo esfuerzo para tejer acuerdos con sus socios y con la oposición"

El Gobierno aprobó ayer el plan de choque frente al impacto de la guerra en Ucrania y se mostró dispuesto a convertirlo en proyecto de ley si el PP de Alberto Núñez Feijóo secunda en términos generales la iniciativa. No obstante, las llamadas a la unidad por parte del presidente y de distintos ministros no han ido acompañadas por un diálogo en el que el Ejecutivo anticipase propuestas concretas sobre las que recabar el parecer de los grupos parlamentarios, incluidos sus aliados. Más bien afronta la convalidación del decreto en la seguridad de que los socios de investidura lo apoyarán, después de que Unidas Podemos haya reivindicado además su contenido como una muestra de su influencia. De esa forma, Pedro Sánchez da a entender que preferiría contar con la abstención más que con el sí de los populares. La ley del mínimo esfuerzo unitario continúa guiando los pasos del presidente, incluso ahora que la política española está necesitada de rehuir la polarización y él cuenta con argumentos de sobra para adentrarse en el diálogo con el centro-derecha. Apelando a la urgencia del momento, y a pesar de que el Gobierno ha dilatado al máximo el anuncio de medidas que entrarán en vigor el próximo viernes, la “mayoría de progreso” parece confiada en sortear los próximos tres meses de legislatura esperando que el alza del precio de la energía se mitigue con el inicio del verano y de que el diálogo social procure una anuencia sobre rentas que no precise de un pacto formal entre partidos. Pero, aun en el más optimista de los desenlaces de la guerra de Putin, es probable que la inercia inflacionista perdure en la segunda mitad del año. El éxito político obtenido por Sánchez con el reconocimiento de la “excepcionalidad ibérica” por parte del Consejo Europeo debe sustanciarse en una rebaja del precio del gas y de la factura eléctrica. Pero la resistencia del Ejecutivo a entablar un diálogo franco con el primer partido de la oposición contribuye a que éste se aferre a la rebaja impositiva como línea divisoria ideológica, impidiendo el entendimiento necesario.