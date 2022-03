Convivencia sin trampas

¿Alguien aceptaría un plan de paz, en el que no se condenasen los crímenes del nazismo y se permitiera pactar y gobernar con quien los justifica? Algo parecido, salvando las distancias, es lo que se ha intentado con elelaborado por el Gobierno y rechazado por Bildu y Navarra Suma . No por coincidir, sino por divergir. Para qué sirve un plan de convivencia, que si no se cumplen sus premisas -condena del terrorismo- no pasa nada. Mejor meterlo al cajón y sacarlo cuando Bildu haya transitado el suficiente tiempo por la democracia y se empape de sus principios básicos., sin dar los pasos necesarios para considerarlo una organización política más. Y ni los esfuerzos del Partido Socialista, en Pamplona y en Madrid, ni un plan de convivencia es capaz de blanquear tanta oscuridad.