Sáhara: giro copernicano

No hay nada más sonrojante que intentar justificar un giro copernicano cuando durante décadas has defendido con vehemencia lo contrario. Cuando te has manifestado a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, cuando estás al frente del intergrupo parlamentario Paz y libertad para el pueblo saharaui, cuando viajas miles de kilómetros hasta los campamentos de saharauis en Tinduf para acompañar y solidarizarte con esa gente... es muy complicado ponerte repentinamente del lado marroquí. El PSN no está obligado decir ‘sí’ a todo lo que se le ocurra al jefe Sánchez ni justificar cualquier decisión por la guerra de Putin. Porque quedas muy retratado. El socialista Alzórriz lo justifica diciendo que Marruecos es “el tercer socio comercial” de España. Lo es ahora y lo era antes. ¿Y los principios? ¿Y la ética? ¿Y la credibilidad? ¿Y las Naciones Unidas? ¿Y los saharauis?