Urgen medidas para evitar el colapso

El presidente Sánchez ha fijado una agenda para la aprobación de un plan nacional contra las consecuencias de la guerra desatada por el régimen de Putin contra Ucrania que remite todas las respuestas a la crisis al Consejo de Ministros del martes 29 de marzo. Ello contaría con las decisiones que adopte el Consejo Europeo del 24 y 25 próximos, y con las indicaciones que avance la Comisión Europea respecto a una nueva regulación del mercado energético. Pero la agenda de la Moncloa está siendo desbaratada por una huelga que hoy llega a seis jornadas. Lo que no permite al Gobierno mantenerse impasible durante los próximos diez días. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que “el Gobierno va a bajar la gasolina, el gas y la luz”. Pedro Sánchez reconoció ayer en Roma que “vamos tarde”, refiriéndose a la necesidad de una acción común por parte de los Veintisiete. Pero a medida que se pospone la respuesta del Gobierno a los efectos del encarecimiento de los combustibles se dificulta alcanzar un acuerdo que aúne a la inmensa mayoría del arco parlamentario en torno a un Plan de consenso. Es muy dudoso que el intento de Pedro Sánchez de desacoplar la factura eléctrica respecto al precio del gas en el mercado mayorista logre la anuencia de los socios europeos y el plácet de la Comisión. No solo porque el marco energético se diversifica en los países de la Unión dando lugar a intereses contrapuestos. También porque la propuesta de limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora contraviene las bases jurídicas comunitarias de economía libre. El Gobierno Sánchez no puede esperar a que el Consejo Europeo de la próxima semana le salve la papeleta, porque no lo hará. El país necesita distender el tráfico de mercancías sin vetos al diálogo sectorial, y el presidente debe anticipar medidas en el Consejo de Ministros previo a la cumbre europea de la próxima semana. El camino sería una rebaja de la carga tributaria sobre los combustibles, acompañada de ayudas dirigidas al consumo energético de empresa y profesionales.