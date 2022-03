Sánchez, ya vamos tarde

Ahora resulta que es la “extrema derecha” la que está detrás de las movilizaciones que está habiendo por el desorbitado aumento de los precios. Como si la gran mayoría de la sociedad española, que no es de Vox, no estuviese sufriendo en sus bolsillos unas facturas inasumibles de luz, gas, gasolina o la cesta de la compra. El Gobierno de Sánchez, a lo suyo, a demorar medidas urgentes, como la eliminación de algunos impuestos a productos esenciales -por ejemplo, los carburantes-. ¿Qué sentido tiene esperar quince días más para que el consejo de ministros adopte alguna decisión al respecto? Ninguno, salvo que Sánchez pretenda seguir recaudando a costa de las penurias ciudadanas. O que viva en un mundo de fantasía y no se entere del descontento social que está aflorando como la punta de un iceberg. O como los sindicatos, tan beligerantes con otros gobiernos y tan mansos con este.