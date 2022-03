Morir y ser incinerado en Pamplona

Todos los días hay personas fallecidas que no pueden ser incineradas en el cementerio de Pamplona sencillamente porque los servicios municipales no han tenido la previsión de hacer coincidir el cierre de uno de los hornos crematorios con la puesta en marcha de su sustituto. Los familiares se ven obligados a trasladar el cuerpo a otros crematorios de la Comunidad foral y a abonar unos gastos suplementarios que rondan los 500 euros. Hacer gestión, buena gestión, puede ser tener ideas para diseñar la ciudad del futuro pero en primer lugar es garantizar que los servicios que se prestan a los ciudadanos funcionan razonablemente bien. Eso no ocurre, desgraciadamente desde hace muchas semanas, con las incineraciones en Pamplona. Todos los días hay personas que a la penalidad de despedir a sus seres queridos suman la dificultad de tener que hacerlo trasladando al fallecido a otro municipio. Deficiente gestión por un lado y una forma nada elegante del Ayuntamiento de Pamplona, en el terreno de lo simbólico, de dar el último adiós a sus ciudadanos.