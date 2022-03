Los efectos de la guerra

Los miles de kilómetros de distancia entre Navarra y Ucrania no impide que la invasión rusa en ese país tenga efectos económicos importantes para las empresas navarras. Los tienen principalmente las sociedades que mantienen relaciones comerciales directas, que ya han comenzado a sufrir impagos, pero también los soportan el resto de las empresas, cuyos costes de producción por el aumento del precio de la energía se ha multiplicado. El sector empresarial se encuentra con esta nueva situación cuando todavía no se ha recuperado de la crisis del covid-19 e intentaba resistir a la alta inflación de los últimos meses. Pero no son solo las compañías mercantiles las afectadas, es toda la sociedad la que ve cómo se encarecen los productos a los que se les repercute los altos precios de los combustibles y la electricidad.