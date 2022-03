Europa se crece para dar respuesta a Putin

La Unión Europea está respondiendo al desafío lanzado por Putin al invadir Ucrania con claras señales de firmeza y cohesión democrática. Si el autócrata del Kremlin buscaba desconcertar y distanciar a Estados Unidos de la UE y a los países comunitarios entre sí, Europa se está reconociendo a sí misma frente a una amenaza que no solo está cercando a los ucranianos en sus ciudades, sino que está sometiendo a la Unión -también a Reino Unido- a una prueba ineludible sobre su entereza moral y solidaria. La unanimidad comunitaria en enfrentarse a la ofensiva de Moscú, incluyendo a Hungría en la aplicación de las sanciones financieras y comerciales, mientras Alemania eleva su gasto en defensa hasta el 2% del PIB supone que los europeos se hacen cargo de los costes que entraña la defensa de sus democracias. Incluida la aportación de medios materiales para que los ucranianos puedan repeler o contener la ocupación de su país, al tiempo que se refuerza el escudo de protección de los socios de la Alianza Atlántica de manera convencional soslayando la bravata nuclear de Putin. El presidente Zelenski solicitó ayer la adhesión inmediata de su país a la UE a través de una vía singular, convencido de que cuenta con méritos para formar parte de un futuro común. Una aspiración que Bruselas debería contemplar teniendo en cuenta la gravedad del momento, cuando la capacidad de resistencia de la población ucraniana depende de las esperanzas que el resto de Europa le ofrezca para hallar un futuro libre y en bienestar. La agresividad de la ofensiva lanzada por el Kremlin puede ir a más para adelantarse a los efectos que tengan las sanciones internacionales y quebrar cuanto antes las defensas ucranianas. El desarrollo de una primera jornada de negociaciones en la frontera ucraniano-bielorrusa ha demostrado de nuevo que Putin no es un interlocutor fiable, ya que había prometido al presidente francés no atacar a la población civil mientras se explora esa vía, difícil de mantener por parte ucraniana en medio de la invasión.