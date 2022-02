"La reconstrucción del PP"

El relevo de Pablo Casado en el congreso extraordinario previsto para el 2 y 3 de abril no resuelve por sí sola la devastadora crisis del PP, la más grave de toda su historia. Pero, dadas las circunstancias, era un paso imprescindible para taponar la hemorragia que desangra al partido tras una sucesión de torpezas mayúsculas, incluida una inaudita inmolación ante las cámaras con acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje entre sus principales referentes. Al todavía presidente no le quedaba otra opción. El cisma desatado por su temerario pulso con Díaz Ayuso, que ha perdido sin paliativos de puertas adentro y ante la opinión pública, pese a las sombras que se han proyectado sobre la dirigente madrileña, ha desnudado las carencias de su mandato. Las de un liderazgo que se ha venido abajo en unas pocas horas tras un monumental error de cálculo que ha conducido a la formación a una voladura fuera de control ante el asombro de sus principales cargos y de una indignada militancia. Su patética soledad tras la desbandada hasta de sus más fieles, en una nueva demostración de las crueles leyes de la política, le impedía desoír el clamor interno para que renuncie al timón de Génova 13 y el unánime acuerdo entre los barones para que le sustituya Alberto Núñez Feijóo. Hace tres años y medio, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Casado se puso al frente de un partido profundamente dividido. El que dejará en el congreso de abril no solo está más roto y en condiciones mucho peores de disputarle el poder a Pedro Sánchez, sino mucho más expuesto a ser desbancado por Vox como gran referente de la derecha. El PP está obligado a reconstruirse. Feijóo, cuyo liderazgo no está sujeto a discusión, aglutina la autoridad y el prestigio suficientes para pilotar la dura travesía del desierto que espera a la organización. Un Partido Popular fuerte capaz de alternarse en el poder con el PSOE es una necesidad no solo para sus dirigentes y militantes, sino para la democracia española.