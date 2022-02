Pedro Sánchez dando lecciones

Hay que tener una desfachatez infinita para que el presidente Sánchez, que gobierna gracias a los votos de Unidas Podemos, de los partidos independentistas catalanes y vascos, y de Bildu, exija al PP que no se apoye en la “ultraderecha” de Vox, en Castilla y León y en ningún territorio. Como teoría política, está bien traída, evitar los extremos para proteger la moderación. Pero oírselo al presidente Sánchez te deja perplejo. Alguien que no tiene ningún escrúpulo en indultar a independentistas condenados por sedición y malversación; o blanquear y acordar con organizaciones que no condenan el terrorismo. Sánchez exigiendo a los demás cordones sanitarios. Debe creer que sólo él tiene la libertad de pactar con radicales, mientras que el resto, entiéndase PP, debe ajustar sus pactos a lo políticamente correcto. Sánchez dando lecciones de poliética. Lo que faltaba.