Suspendidos e inhabilitados

Carlos García Adanero y Sergio Sayas, los dos diputados de UPN que votaron ‘no’ la reforma laboral, en contra del criterio de la dirección de su partido, ya conocen la resolución del comité de Garantías y Disciplina: suspender de militancia en el partido a ambos diputados durante dos años y seis meses, además de la inhabilitación durante ese mismo tiempo para desempeñar cargos en representación de la formación regionalista. Los argumentos expresados por los diputados en relación a su libertad de conciencia, los principios de UPN o la coherencia con su política de oposición, han chocado en el comité de Disciplina con la realidad estatutaria, de contravenir a los órganos de dirección del partido. Dicho comité considera los acontecimientos que se sucedieron en el Congreso el pasado jueves como “graves” y no podrán seguir siendo diputados de UPN. Se trata de una suspensión por un plazo de tiempo, una exclusión provisional, sin llegar a aplicarse la expulsión definitiva que contemplan también los estatutos del partido. Podría apreciarse en la decisión un mensaje para amortiguar la crispación originada durante la última semana. No obstante, la propuesta del comité de Disciplina conlleva que ambos diputados, además de ser excluidos del partido en lo que resta de legislatura, no podrán concurrir con las siglas de UPN en ninguna lista de las próximas elecciones nacionales, autonómicas o municipales. Con esta resolución, a falta de los recursos que García Adanero y Sayas vayan a presentar, el comité de Disciplina avala la petición del Comité Ejecutivo y del Consejo Político, de que entreguen sus actas de diputado y permitan que otros nombres representen en el Congreso a la coalición de Navarra Suma. Sin embargo, las intenciones de García Adanero y Sayas son mantener el pulso con UPN y continuar sentados en sus escaños parlamentarios, lo que de facto supondría la pérdida de representación del partido regionalista en el Congreso de los diputados.