"Garantizar la inclusión financiera de los mayores"

La campaña iniciada por un jubilado valenciano de 78 años, “soy mayor, no idiota”, ha puesto el foco en las dificultades que encuentran muchas personas mayores para realizar gestiones bancarias, en un sector que apuesta por la automatización de muchas de las operaciones ordinarias y la banca online. A ello se suma el progresivo recorte de sucursales en todo el país, y que en Navarra ha dejado a una parte de la población sin una oficina bancaria en la que realizar gestiones presencialmente. El móvil se ha convertido en uno de los principales accesos, y el manejo de los cajeros es cada vez más complicado para muchos, como evidencian los testimonios de varias de las personas mayores que recoge el reportaje de las páginas de este periódico. El Gobierno de Pedro Sánchez ha urgido al sector a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores, y es necesario que así sea. La reconversión del mismo, y la lógica adaptación a los nuevos tiempos, debe tener en cuenta a una importante parte de la población que se siente excluida y “maltratada”. Máxime cuando se trata de clientes que confían en las entidades para depositar su dinero. No obstante, el problema no es sólo de los bancos, y ha quedado acentuado con la pandemia. Lo viene advirtiendo el director de Cáritas de Pamplona y Tudela, Ángel Iriarte, por lo que conlleva la brecha digital de factor de exclusión social. “Las gestiones online son más complicadas de lo que están diciendo”. El último informe presentado por Cáritas a nivel nacional recoge que la brecha digital afecta al 35% de la población por falta de conexión o equipos, lo que incrementa su vulnerabilidad. Una situación que podría incrementarse en los próximos años ante unos modelos de recuperación económica que ponen la digitalización como eje de la vida económica y social, tanto desde Europa como en las prioridades fijadas por el Ejecutivo de Sánchez. Las Administraciones y entidades que dan servicios a los ciudadanos deben preocuparse de que el necesario proceso de digitalización no deje a nadie atrás.