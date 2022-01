"No es tiempo todavía de gripalizar"

Los primeros indicadores de que la ‘ola ómicron’ podría estar remitiendo después de semanas de presión sobre los distintos sistemas sanitarios ha devuelto las expectativas sobre una próxima relajación de las restricciones, alimentadas por los anuncios de varias autonomías en España y de países europeos como Francia. La diferencia esta vez con respecto a los vaivenes precedentes con la pandemia es que la elevada capacidad de contagio de la variante sudafricana está viéndose acompañada, por paradójico que resulte, de una acusada convicción de que nos encontramos próximos a la ‘gripalización’ de la pandemia. Es decir, a más contagiados y más vacunados, mayor debilitamiento del virus hasta poder tratarlo como una infección endémica. La lógica científica y médica que puede sostener esta tesis no se corresponde, no obstante, con la ligereza de los pronunciamientos institucionales que se abonan a esa hipótesis sin haber doblegado aún la sexta ola. Conviene no alentar expectativas que trivialicen el drama de quienes pierden a sus seres queridos en esta fase pandémica. No podemos acostumbrarnos a sumar cada día fallecidos como si se tratase inevitablemente de una parte del paisaje. La semana que acaba de finalizar se han contabilizado en Navarra días de 7 y 8 muertes por la covid-19, lo que nos debe hacer reflexionar que se trata de algo más grave que una simple gripe. Conviene no ‘gripalizar’ apresuradamente un virus que dos años después de su aparición nos obliga a llevar mascarilla y que se ha cobrado dos millones de bajas laborales por efecto de la variante ómicron. Como también es cierto que en los últimos días la incidencia de contagios en la Comunidad foral está bajando y nos permite ver el horizonte con mayor optimismo. Asimismo, dependiendo de la evolución, las medidas restrictivas actuales habrá que ir adaptándolas para compatibilizar de la mejor manera la situación sanitaria con la vida social.