"La reforma laboral y el reto de la temporalidad"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez negocia contrarreloj con sus socios para sumar los apoyos que permitan sacar adelante la reforma laboral. Falta menos de un mes para que el Congreso ratifique el pacto alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, y de momento, las cuentas no salen. La decepción de los aliados de Sánchez con el texto les pone en la tesitura de negar su aprobación, con el consiguiente desgaste del Gobierno y el mantenimiento de la ley actual, o inclinarse por hacerla posible. El PP podía haber presentado como un éxito los términos del acuerdo. Pero ha preferido hasta el momento una oposición basada en una postura exigente antes que aparecer como defensor de una propuesta avalada por el Ejecutivo. La reforma acordada no supone ni la derogación total de la anterior ni exhibe el inmovilismo por el que apostaban algunas voces. El punto de equilibrio alcanzado no solo atiende las exigencias de la UE. Sobre todo, brinda a las relaciones laborales una base legal firme por el nivel de entendimiento en el que se sustenta, aunque su verdadera solidez dependerá de la capacidad que las partes muestren para evaluar los efectos reales de la nueva normativa y articular su revisión. Uno de los objetivos más relevantes es tratar de poner fin a la endémica temporalidad que afecta al mercado laboral español. Los sindicatos estiman que habrá entre 70.000 y 80.000 potenciales beneficiarios en la Comunidad foral que deberían pasar a ser fijos en los próximos meses, y desde laCENcreen que sí aumentarán la contrataciones indefinidas a medio plazo de convalidarse finalmente la reforma. En cualquier caso es muy simplista suponer que una reforma legal puede resolver este problema y más si no tiene en cuenta también las necesidades de las pequeñas empresas que no pueden quedar encorsetadas. De momento, la incertidumbre se cierne sobre un acuerdo alcanzado tras nueve meses de negociación entre los agentes sociales y que supone un hito del diálogo social que sería un error que la clase política no supiera interpretar.