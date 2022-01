Para medir la temperatura de la Atención Primaria, nada más real que acercarse a los profesionales sanitarios y a los pacientes. Y las respuestas de todos ellos se parecen mucho a la desesperación, la impotencia, el abandono, el cansancio y el desánimo. La alta incidencia de contagios de covid-19 en Navarra está provocando una sobresaturación de consultas en unos centros de salud que en las últimas semanas se han convertido en centros de gestión, con buena parte del personal colgado al teléfono para hacer seguimientos a pacientes leves o asintomáticos, tal y como manda el protocolo de actuación, y tramitando bajas y altas laborales. La queja de un médico en el reportaje Los centros de salud, abandonados, resume el sentimiento de frustración por no poder ayudar más y mejor: “Esta situación impide que una gran parte de población, la que realmente se encuentra mal, pueda llegar hasta nosotros”. Si a la alta incidencia pandémica se une la escasez de recursos materiales y humanos para poder asistir a quienes requieren atención médica, nos encontramos con médicos y enfermeras desbordados, y el sistema sanitario al borde del colapso. Los centros de salud aguantan gracias a un sobre esfuerzo del personal sanitario que en algún momento debería ser reconocido, no solo con palabras, sino con hechos, por los responsables de la Administración foral. Al esfuerzo físico se une el agotamiento psíquico por tener que lidiar constantemente con las quejas, los enfados e incomprensión por parte de pacientes que no ven satisfechas sus peticiones por falta de medios. Porque a pesar de ese sacrificio de los sanitarios y enfermeras, los ciudadanos ven que el sistema no funciona, que no se les atiende presencialmente, que no les cogen el teléfono, que su consulta sobre otras patologías se demora, etc. El desamparo de los profesionales y la insatisfacción de los pacientes es la radiografía de una Atención Primaria al límite. Urge recuperar la sanidad navarra que todos conocimos.