"Un Gobierno con síntomas de agotamiento"

Las polémicas declaraciones del ministro Alberto Garzón, sobre las macrogranjas y la calidad de la carne exportada por España han desatado una crisis que no acaba de cerrarse en el Gobierno de coalición. El presidente Sánchez manifestó que las “lamentaba”. Su titular de Agricultura, Luis Planas, las calificó ayer de “desafortunadas”. La portavoz, Isabel Rodríguez, insistió en que son “ideas” que distarían de la posición del Ejecutivo. Mientras, el desautorizado líder de IU mantiene sus palabras, y portavoces de Unidas Podemos se muestran entre quejosos e indignados ante la actitud de la parte socialista del Gabinete, que a su entender habría validado ‘fake news’ de la derecha y la extrema derecha. Las manifestaciones de Garzón podrían dar lugar a interpretaciones matizadas, pero el ministro no ha desmentido ninguna de las versiones que han circulado al respecto. Todo lo contrario, las ha hecho suyas reivindicándose competente en Consumo, frente al titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. El debate sobre la regulación de las macrogranjas es tan pertinente en España como en Países Bajos y en Alemania. Pero alentar la disyuntiva entre ganadería intensiva y extensiva responde a una aproximación prejuiciosa a la realidad de las explotaciones que se extienden por todo el territorio nacional. Y dar por supuesto que una parte de la carne producida en nuestro país y exportada es de mala calidad, como resultado además del maltrato animal, representa poco menos que una declaración dolosa en un ministro que no ha aportado ninguna evidencia que corrobore tal acusación. La crisis contiene todos los ingredientes de una situación insostenible. Un miembro del Gobierno ha puesto en cuestión la actividad de un sector clave en la España rural y en el sector primario. Lo ha hecho sin proponer iniciativa alguna y saltándose el reparto de competencias entre los departamentos. El Gobierno dice que la coalición goza de buena salud, aunque su lado socialista no tiene empacho en situar fuera de juego a Garzón. El presidente podrá jactarse de que ha superado la primera parte de la legislatura y asegurar su continuidad, pero es inevitable percibir síntomas de agotamiento en su mandato.