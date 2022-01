"El presidente Sánchez sigue empeñado en dar sólo buenas noticias, y en eludir los problemas de un sistema sanitario desbordado"

La variante ómicron ha desbordado, por su potencial infectivo y por los casos derivados de su alta incidencia, la capacidad de las instituciones para adecuar conceptos, protocolos y recursos a esta sexta ola. La presidenta Chivite señalo ayer que la situación en los hospitales “comienza a ser más complicada”, e insinuó que las restricciones se podrían prorrogar. Esta ola ha agravado la fatiga pandémica que padecen los ciudadanos, de indudables consecuencias sobre la salud mental de jóvenes y mayores, y sobre el normal desarrollo de las relaciones sociales; y afectado a la recuperación económica por la multiplicación de los contagios y las restricciones aplicadas para contenerlos. Pedro Sánchez alimentó ayer la expectativa de que la covid reciba un seguimiento similar a la gripe -lo que equivale a no contar cada caso ni hacer pruebas ante el menor síntoma- sin que haya mediado una reflexión colegiada en los ámbitos de la ciencia a los que las administraciones españolas se refieren siempre como si se tratara de fuentes anónimas. Con la conclusión inmediata de que se trataría de convivir con el coronavirus renunciando a acabar con él, pese al lenguaje bélico empleado por en los primeros meses de la pandemia. El presidente sigue empeñado en ofrecer solo buenas noticias -la compra de 344.000 dosis de antivirales de Pfizer y una regulación del precio de los test de antígenos tan necesaria como tardía- y en eludir los problemas que aquejan al sistema sanitario, desbordado por una avalancha de positivos que nadie supo prever ni ha acertado a atajar. Las familias tienen razones para sentir cierto desamparo cuando es difícil saber qué tendría que hacer exactamente el conviviente de un contagiado, cuando el cuidado de los menores infectados no da lugar a la baja laboral de ninguno de sus progenitores, cuando las plantillas docentes y no docentes se ven comprometidas a cubrir la tarea de los compañeros positivos ... La inexistencia de un mecanismo independiente de evaluación de la gestión pública frente a la pandemia en nuestro país y el ruido partidista que acompaña a su discusión propician silencios, contradicciones y lagunas institucionales que dejan a los ciudadanos a la intemperie.