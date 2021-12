"Crece el cansancio pandémico"

En medio de la sexta ola, y en vísperas de las navidades, el cansancio pandémico se va extendiendo entre una población que ve cómo la vacunación y las medidas de protección individual no son suficientes para acabar con un virus que lleva ya casi dos años entre nosotros. La llegada de una nueva variante -ómicron-, sin que las medidas adoptadas consigan evitar su propagación, vuelve a trastocar la vida de los ciudadanos, con miles de contagios y confinamientos, y la de sectores económicos, como el hostelero, que sufre de nuevo la pérdida de clientes en un periodo vital para poder equilibrar sus presupuestos. Ola que afecta de nuevo al sistema sanitario foral, que se enfrenta a un aumento preocupante de los ingresos por covid, 24 en la UCI. El departamento de Salud anunciaba ayer que se iban a restringir las vacaciones de personal de Enfermería para las próximas navidades, ante la elevada demanda asistencial que se está registrando en estas fechas y que previsiblemente se mantendrá durante las próximas semanas. Al incremento de los contagios e ingresos hospitalarios, se une la vacunación de adultos con la tercera dosis y la iniciada a los escolares, además de los confinamientos que también afectan al personal sanitario, y la preparación de una OPE que tiene lugar en febrero. Es decir, hay un exceso de trabajo y un déficit importante de personal de enfermería. En este escenario, Salud ha decidido desprogramar algunas intervenciones quirúrgicas no urgentes, porque la presión de la pandemia sobre el sistema sanitario no deja otra opción. Y al cansancio general y a las afecciones que soporta el sistema se une cierta confusión por la falta de homogeneidad entre los distintos territorios de España. La mayoría de las autonomías muestran la lógica alarma ante el ascenso vertiginoso de la incidencia sin que el Gobierno dé un paso. Las medidas y recomendaciones de las diferentes administraciones son en ocasiones contradictorias, lo que incrementa aún más el desconcierto y hasta el desánimo en la ciudadanía.