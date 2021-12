"La sexta ola se ceba en Navarra"

Pasado el espejismo que hizo pensar a algunos, cuando la sexta ola afectaba a casi toda Europa mientras nuestro país se mantenía casi indemne, que aquí podríamos salvarnos de esta nueva acometida, hemos comprobado que, con un cierto desfase, vamos en el mismo camino que nuestros socios y vecinos y que la variante Ómicron va adentrándose lentamente. No parece que hayamos de alarmarnos por ello, pero sí tendremos que estar pendientes de adaptar nuestra estrategia sanitaria a las características de la nueva cepa. La nueva oleada, que nos ha situado con una incidencia en torno a los 350 casos por cada 100.000 habitantes, se ha cebado en algunas comunidades autónomas, con Navarra a la cabeza, ya por encima de los 800 casos. El viernes Navarra superó el número máximo de contagios de toda la pandemia, con 844 personas positivas, los hospitales tienen 130 camas ocupadas por enfermos de covid, 24 de ellos en la UCI. Unos datos preocupantes que deben ser analizados ante posibles fallos en la lucha contra el virus. Con tantas disparidades en el conjunto del país, es lógico que las medidas protectoras que se adopten sean también distintas, aunque el pasaporte covid se está imponiendo como medio para no tener que interrumpir la actividad de determinados negocios ni regresar a insoportables confinamientos, sin incrementar en teoría el número de contagios. El cansancio de una sociedad devastada por año y medio de precauciones ante la pandemia, en vías de completar la tercera ronda de vacunación, con los niños también inmunizados, delimita una dura realidad que tenemos que aprender a sobrellevar para minimizar los daños. En este momento, estamos a la espera de que la ciencia resuelva el enigma del Ómicron, pero ya es claro que si no se avanza en la vacunación global estaremos condenados a sufrir nuevas mutaciones que generarán probablemente nuevas oleadas. Quizá valdría la pena intentar que la comunidad internacional se concienciara de ello y extender la vacunación por todo el mundo.