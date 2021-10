"Sin contar con el principal partido de la oposición ni con los municipios a los que se financia"

El Gobierno foral anunciaba el lunes por sorpresa un acuerdo con EH Bildu para la nueva financiación de los municipios y concejos de Navarra, que el próximo ejercicio contarán con 271,7 millones de euros, 16,4 más que en 2021. Cada año esta cifra se actualizará con el IPC más 2 puntos. La financiación de las entidades locales es uno de los pilares de la Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra, aprobada en 2019 por el cuatripartito, con la oposición de UPN y PSN. Ambas formaciones señalaron entonces que cuando gobernaran derogarían una ley que llevaba el sello político de Bildu y que aportaba más incertidumbres que beneficios. Sin embargo, el PSN ha reconsiderado su postura y ahora pacta con la izquierda abertzale la nueva financiación municipal, antes de abordar otros aspectos de la ley, como las competencias municipales, los órganos de gestión o la comarcalización. Y no cuenta con el principal partido de la oposición y mayor fuerza municipal, Navarra Suma. Podía pensarse que el aumento del fondo en 16,4 millones supondría un incremento de recursos para los 272 municipios navarros, pero no es así, la capital, Pamplona, será el único ayuntamiento castigado, que recibirá menos dinero que en la actualidad: 1,7 millones, según el Gobierno, y 6 millones menos según el consistorio pamplonés. No deja de ser extraño que el único municipio que pierde ingresos, a pesar del aumento global del fondo, sea Pamplona, gobernada por Navarra Suma. Una situación que se parece bastante a la que mantiene el presidente Sánchez con Madrid, gobernada por el PP. El Gobierno de Chivite tampoco ha contado con la opinión de los municipios, tal y como denuncia el alcalde Enrique Maya o el primer edil de Tudela, Alejandro Toquero, cuando son los principales afectados por esta ley, fundamental para dar el servicio adecuado a sus ciudadanos. Desaparece la carta de capitalidad en Pamplona y se ignora la reclamación histórica de Tudela de contar con su propia carta de capitalidad, prometida asimismo por el PSN hasta el momento en que llegó al Gobierno foral.