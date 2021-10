“Empresa familiar: clave del tejido productivo”

Pamplona acoge el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un foro en el que participan más de 600 personas provenientes de todo el país, y que hoy contará con la presencia y el respaldo del rey Felipe VI. Un evento que, como ha recordado el presidente de la Asociación para el desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (Adefan), Francisco Esparza, sirve para recuperar el contacto personal y compartir experiencias tras la pandemia. La empresa familiar constituye un elemento clave del tejido empresarial en el conjunto del país, y de manera muy destacada en Navarra. Un estudio realizado por la Cátedra de Empresa Familiar de la UPNA cuantificó recientemente la relevancia de este modelo empresarial para la economía navarra. Y los datos no dejan lugar a la duda sobre su importancia. Casi el 80% del tejido empresarial navarro está constituido por empresas familiares, con un diverso ecosistema en el que caben desde firmas punteras e internacionalizadas, hasta pequeñas tiendas de barrio. No en vano, cuentan con el arraigo en el territorio como una de sus señas principales de identidad y con el objetivo de tratar de generar prosperidad allí donde están presentes. En total, según cuantificó el estudio de la UPNA, las compañías familiares aportan el 58% de la riqueza que generan todas las empresas en Navarra, con más de 66.000 puestos de trabajo. Además, son más longevas y presentan mejores datos de rentabilidad que las firmas no vinculadas a una familia. Las empresas familiares afrontan ahora la época postcovid, que ha afectado de manera desigual a los distintos sectores y con una recuperación que igualmente se presenta asimétrica, y con el crecimiento y la transmisión generacional como grandes retos de futuro. Para todo ello, los fondos europeos deben suponer un importante empuje. Unas inversiones que pueden ayudar a mejorar la competitividad e impulsar y profundizar en los planes de innovación. El contexto actual exige que el Gobierno foral atienda sus demandas y que la fiscalidad ayude a incentivar que se creen y desarrollen empresas, algo que no está ocurriendo. Navarra está perdiendo atractivo y eso es un grave problema a medio plazo.