“PSN: una arriesgada política de pactos”

No cabía otro escenario. El XII congreso del Partido Socialista de Navarra en Baluarte, bajo el lema Navarra avanza, se saldó sin sobresaltos para María Chivite. La Ejecutiva de Chivite fue elegida con un casi total apoyo de la militancia, con el 97% de los votos. Chivite llegaba al congreso sin oposición alguna, con un ambiente sin crispación interna y, tal como ocurriera con Pedro Sánchez el pasado fin de semana, con el poder que otorga estar liderando el Gobierno foral. Y al igual que pasó hace siete días en Valencia, las intervenciones fueron un ejercicio de autocomplacencia y de nula autocrítica en su gestión al frente del Ejecutivo. El congreso celebrado ayer sirvió para que los socialistas ratificaran en su ponencia política la línea de pactos que emprendieron con los nacionalistas en 2019, después de que María Chivite fue elegida presidenta de un Ejecutivo tripartito del PSN, con Geroa Bai y Podemos, gracias a la abstención de EH Bildu. Una línea en la que pretenden mantenerse siempre que el PSN sea quien ostente la vara de mando. Lo que está por ver es cuál va a ser la reacción de los votantes socialistas después de la deriva hacia los pactos con el nacionalismo emprendida por el partido. La izquierda abertzale se ha convertido en un apoyo preferente para los socialistas navarros, que a imagen y semejanza del camino emprendido por el presidente Sánchez en Madrid, han pactado con EH Bildu los presupuestos de los dos últimos años, y todo indica que lo volverán a hacer también con los de 2022. El PSN, después de múltiples escenificaciones, prefiere la incomodidad de gobernar con la izquierda abertzale, frente al ofrecimiento reiterado de Navarra Suma para que no tuviera que depender de los abertzales, ya que no pueden obviar que fue EH Bildu quien aupó a Chivite al sillón de la presidencia del Ejecutivo. Las críticas de los socialistas se dirigen hacia Navarra Suma, ayer en el congreso fue susecretario de Organización Santos Cerdán, mientras hacen lo posible por blanquear al partido de Otegi. El mismo EH Bildu que sigue sin dar el paso que cabe exigir a cualquier formación democrática de condenar la barbarie terrorista.