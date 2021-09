"Se está viniendo tan arriba el PSN que incluso sus socios ya le dicen en público que menos lobos, Caperucita"

Salí de casa con la sonrisa puesta como Tequila, decidido a celebrar el acontecimiento al igual que se hace con los éxitos de los equipos de fútbol. “Salvo que aparezcan nuevos factores inesperados, podemos estar ante la finalización de la situación pandémica en Navarra”. El dictamen de Salud Pública bien merecía bañarse en las fuentes de Yamaguchi o subirse a la barandilla del quiosco de la Plaza del Castillo. Pero ocurrió algo extraño: la calle no hervía. La gente caminaba normal, con sus trayectos normales de dirigirse al trabajo o a dejar a los niños en el colegio, con su costumbre normal de apenas levantar la mirada del suelo, con sus rostros y ropajes normales de jueves por la mañana y, sobre todo, con sus mascarillas normales. La vida discurría igual. La normal anormalidad de los últimos tiempos seguía ahí. Por no estar festejando no estaba ni el portavoz parlamentario Ramón Alzórriz, máximo exponente de la política de bufanda y vuvuzela en la que se aloja un PSN al que, en pro de la adoración a su líder indiscutida, únicamente le resta iniciar una campaña para que María Chivite lance el chupinazo. Gracias a la gestión del Gobierno habrá Sanfermines el próximo año, descontaminación de los mares y erradicación del hambre planetaria. El mérito es lo de menos, ya que todo va sensacional. El socialismo busca hacer creer que genera magia bajo su batuta, táctica que no se limita a Navarra. De ahí que una ministra resulte capaz de saludar un drama para tantas personas como el volcán de La Palma, engullidor de casas, colegios y futuros, como un “espectáculo maravilloso” y un posible reclamo turístico. Algodón de azúcar para el pueblo, a ver si traga. Porque están prohibidas las malas noticias con el gabinete de Pedro Sánchez, quien no se equivoca, nunca yerra, alabado sea.

No se extrañe usted si escucha un ruido machacón. Es el (auto)bombo. ‘Alzórriz: La plantilla de Volkswagen Navarra tiene como aliado al Gobierno de María Chivite y al de Pedro Sánchez’. También ‘El PSN-PSOE destaca que la presidenta Chivite cumple con su palabra y devuelve 30 millones de euros a las familias navarras’. También ‘Alzórriz: Después de 12 años, el gobierno liderado por María Chivite vuelve a marcar un hito para nuestra comunidad poniendo sobre la mesa las necesidades laborales de los navarros’. También ‘Chivite: Que los socialistas lideremos los gobiernos en este momento crucial e histórico es garantía de futuro para Navarra y para España’. También ‘Alzórriz recalca que el progreso económico y social de navarra es aplastante’. O también ‘El PSN-PSOE destaca que el liderazgo de Chivite en el gobierno de coalición es presente y pretende mantenerse en el futuro’. Unas pocas muestras de encabezamientos de comunicados recientes. Contenidos y términos dudosos frente al tamiz, pues habría que preguntar a los trabajadores de Volkswagen, las madres del IRPF o a tantos aplastados por la crisis sanitaria y laboral a raíz de la pandemia si sienten como verdad lo publicitado por Chivite, Alzórriz y algunos más. Se está viniendo tan arriba el PSN que incluso sus socios ya le dicen en público que menos lobos, Caperucita. Que lo haga Uxue Barkos no es baladí. Ella y Chivite compiten por la presidencia y queda algo menos de dos años hasta las elecciones. Geroa Bai sacará su lima para desgastar a la rival, mientras los socialistas se entretendrán masajeando a Bildu y arreando palos a Navarra Suma.