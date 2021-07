“Algunas cosas que el político puede hacer por el español: aprenderlo. No exponerlo a guerras de lenguas”

Algunas cosas que el político puede hacer por el español: aprenderlo. Usarlo correctamente. No exponerlo a guerras de lenguas. No someterlo a la tortura de la corrección sociopolítica. Expresarse con claridad y moderación, virtudes inestimables en todos los órdenes de la vida. Abstenerse de proferir insultos, especialmente en el parlamento. Consultar con frecuencia el diccionario, leal compañero que nunca defrauda. No poner tildes en “solo” ni en los pronombres demostrativos. Colocarlas donde dictan las reglas ortográficas en lugar de espolvorearlas a diestro y siniestro como empieza a ser costumbre. Tener presente que, como en otros oficios, la lengua es una herramienta de trabajo que debe mantenerse en perfecto estado de uso y conservación. Leer a los clásicos. Devolver la coma a los vocativos y no encajarla nunca entre sujeto y verbo. Restringir el empleo del lenguaje coloquial al círculo de amistades de confianza, y el del vulgar a las sobremesas en familia y las reyertas de tráfico; fuera de estos casos es preferible el registro culto o al menos el estándar. Leer a los modernos. Pensar antes de hablar. Rescatar al idioma de las disputas de género; él no tiene ninguna culpa. Someterse de vez en cuando a una rigurosa dieta de anglicismos innecesarios. Prescindir en la medida de lo posible de verbos como “disparar” en vez de subir, “desplomar” en vez de bajar o caer, “arrancar” en vez de empezar y “trasladar” en vez de transmitir. Leer la Gramática de la Lengua Española una vez al año, preferentemente en periodo vacacional: se asimila mejor. Recordar que rey y papa se escriben sin mayúscula inicial. Dejar las metáforas coloristas y las hipérboles hinchadas para el periodismo deportivo. Dignificar las pruebas de Lengua en la EvAU sacándolas del pobre nivel al que han caído desde que alguien las confundió con un ejercicio de caligrafía para párvulos. Colocar signos de apertura en las interrogaciones y las exclamaciones. Disertar con coherencia. Callar si no se tiene nada que decir. Aumentar las asignaciones a la RAE. El español se lo agradecerá bastante más que si abre una oficina con su nombre.