Del error al linchamiento

Actualizada 19/06/2021 a las 21:31

El Chimy Ávila se equivocó este sábado colgando una imagen suya con una camiseta del líder de Vox, Santiago Abascal. Un error para un futbolista que vive de su afición, donde hay opiniones políticas para todos los gustos y donde la significación política tan extrema de Abascal en la derecha española no es buena compañía. El futbolista desató una tormenta en las redes sociales, pero supo hacer rápido lo único que podía para remediarlo. Pedir disculpas y explicar su error en el que no advirtió la significación política que iba a generar. Esa decisión, que le honra, fue suficiente para gran parte del osasunismo. Pero no para una minoría, ruidosa y furibunda, que puso en marcha una auténtica cacería de mensajes en redes sociales, azuzados además desde algunas plataformas de opinión. Una cosa es rechazar la figura política con la que se adornó el futbolista (que no hay que olvidar que también tiene derecho a la libertad de expresión, como todos los ciudadanos) y otra iniciar una campaña de descalificación personal, durísima y radicalmente injusta. Una muestra de sinrazón, de la ideologizada vara de medir que usan algunos (ningún calificativo dedicado a Abascal se les ocurrirá colocárselo a la izquierda abertzale radical) y de lo irresponsable que es generar un clima de linchamiento como el que circulaba en algunos mensajes. El Chimy Ávila no se merece sufrir en primer persona los más bajos instintos de una parte de esta sociedad que a veces se demuestra enferma.

