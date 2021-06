El Chimy Ávila la lía en las redes con una camiseta de Santiago Abascal y pide perdón

Actualizada 19/06/2021 a las 18:26

Una imagen del Chimy Ávila con una camiseta con la imagen de Santiago Abascal, el líder de Vox, ha generado un aluvión de críticas en las redes sociales por parte de aficionados de Osasuna. El argentino ha difundido este mediodía en su cuenta de Instagram una foto mientras repostaba en una gasolinera que posteriormente ha retirado para publicar otra más amable sobre la afición rojilla.

Después, el Chimy ha querido pedir disculpas. "Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas. Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicos pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas", ha señalado el argentino.

La frase en la camiseta junto a la imagen de Abascal era: "El miedo es una reacción. El valor, una decisión".