"La desmemoria de Geroa Bai"

Actualizada 17/06/2021 a las 06:00

Cogen el micrófono y a ver si cuela. María Solana, portavoz de Geroa Bai, sostiene que el Gobierno de Uxue Barkos no renovó el convenio del TAV con el Estado por culpa del ministerio, no porque los socios de aquel Gobierno no quisieran. Y se queda tan ancha. El problema que tiene María Solana es que la hemeroteca no se borra solo por sus deseos. Y vaya que si los socios del Ejecutivo de Barkos se opusieron al compromiso con todo el corredor. Hasta el punto de que EH Bildu, Podemos e I-E exigieron a Barkos que no lo firmara, amenazándole con no apoyar los Presupuestos de Navarra para 2018 si incluía un euro para la obra. ¿Y qué paso? Pues que Barkos prefirió no enfadar a sus socios, y seguir en el sillón presidencial que apostar por una obra clave para el progreso de Navarra. Un poco tarde para reescribir la historia. Ahora vienen con exigencias para que esta obra “no se quede a los pies de los caballos del Estado”. Ojalá. Es lo que viene demandando la sociedad navarra. También entonces.

