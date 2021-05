"La convivencia no pasa por considerar a los etarras "héroes" o "mártires"

Actualizada 27/05/2021 a las 06:00

Los homenajes que les dispensan a los presos etarras sus allegados y conmilitones son una vergüenza. Y que se permitan, otra. Pero la mayor ignominia es que un partido que está en las instituciones no sea capaz de reconocer el daño irreparable causado por unos criminales. Según la portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, se trata de un debate “artificial o forzado”, porque las bienvenidas son “una muestra del buen enraizamiento de esa persona” en su entorno... Y hay una derivada más, que haya partidos que condenan estos homenajes, pero que miran a otro lado cuando precisan los votos de quienes creen que los ongi etorris no ensalzan la violencia ni se humilla a las víctimas. La Asociación Gogoan, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi dieron ayer en el Parlamento un ejemplo de cómo debe afrontar una sociedad el reto de la paz y la convivencia. Y no pasa precisamente por considerar a los presos de ETA “héroes o mártires”.