“Las grietas de la investidura de Pere Aragonès”

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

Casi 100 días han tardado Esquerra Republicana y JuntsxCat para llegar a un acuerdo de gobierno de coalición, a falta solo de cinco días para terminar el plazo para la convocatoria de nuevas elecciones en Catalunya, obligatorias según el Estatut. Finalmente, ha sido investido president el republicano Pere Aragonès, tras un acuerdo con JuntsxCat en el que ha tenido que ceder no pocas cuotas de poder, entre ellas Economía, que gestionará no solo los presupuestos, sino también los fondos New Gen

