"¿Digital? ¿papel?: los dos, porque lo que necesitamos es leer, siempre y en cualquier lugar"

Actualizada 20/05/2021 a las 15:49

He oído en la TV algo que me ha sorprendido: parece ser que los chicos disfrutan más leyendo un libro en papel que en digital. Y me ha chocado porque parece que la esperanza de algunos editores estaba precisamente en el libro digital. Algunos ya se imaginaban a los jóvenes lectores entusiasmados ante el texto de El conde de Montecristo o El señor de los anillos surgiendo de su pequeña pantalla. Porque los chicos, oí decir a uno, son capaces de tragarse todo lo que de un ordenador salga. Como mis libros se leen en colegios e institutos, a veces siento cierto miedo y me pregunto si es conveniente que les manden leer un libro que no han elegido y por tanto acabarán considerando la lectura como una obligación ligada al estudio, cuando a mí lo que me gustaría es que fuera un placer, algo que se acerque más al patio que al aula. El contacto con estos niños y jóvenes y también con sus profesores me ha llevado a pensar que es bueno, porque algunos, a quienes un libro se les caía de las manos, se animaron a leerlo sólo por oír los comentarios de sus compañeros que ya lo llevaban mediado, y sobre todo porque hay más de uno que necesita un empujoncillo que lo familiarice con los libros, porque a veces es sólo en la escuela donde se encuentran con ellos. Si a esto añadimos que la novela surja de esa pantalla que les atrae tanto, miel sobre hojuelas, pensé cuando oí al editor las ventajas que el e-book tendría sobre el libro en papel. Pero parece que no, aunque claro no se puede generalizar sobre la opinión de una sola persona que nos habla desde la tele. Por mi parte, lo que a mí me gustaría es la convivencia de los dos. Me gusta el libro de siempre, pasar una a una sus páginas al leerlo y saber si es nuevo o se editó hace muchos años. Pero veo las ventajas del e-book, que permite llevar en el bolsillo, sin que pesen demasiado una docena de novelas. Las que espero leer en vacaciones, tal vez en un lugar como aquel que estuve una vez y no encontré una sola librería. Así que, ¿digital? ¿papel?: los dos, porque lo que necesitamos es leer, siempre y en cualquier lugar.

