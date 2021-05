"Los líderes de Cs y Podemos han acabado escenificando dos despedidas idénticas"

Actualizada 09/05/2021 a las 06:00

El declive electoral y político de Ciudadanos por un lado y de Podemos por el otro desbarataron hace tiempo la perspectiva de que el panorama político español fuese a pivotar durante mucho tiempo en torno a esos dos partidos emergentes. Hoy parece increíble que la formación liderada entonces por Albert Rivera albergara esperanzas de superar al PP la víspera misma de que Pedro Sánchez presentase la moción de censura contra Mariano Rajoy, hace tres años, y que también entonces Pablo Iglesias siguiera aspirando a lo propio respecto al PSOE. Aquel golpe de timón, y de suerte, protagonizado por el hoy presidente, precipitó el declive de quienes se autodenominaban la ‘nueva política’. El nacimiento de ambas formaciones fue resultado de un notable hartazgo en la sociedad frente al bipartidismo de PP y PSOE, la corrupción y la deriva independentista del catalanismo en el caso del partido naranja. Pero a medida que se fragmentaba el arco parlamentario, las irregularidades en el ejercicio del poder político eran depuradas en los tribunales y se empantanaba el secesionismo, Podemos y Ciudadanos no supieron o pudieron positivar su aportación crítica. Ambas formaciones surgieron, por otra parte, asidas a un fuerte liderazgo que quienes lo encarnaban no fueron capaces de administrar sin excesos personalistas; para acabar escenificando dos despedidas idénticas. La de Rivera desató en Ciudadanos desavenencias internas que no han cesado, hasta cuestionar la viabilidad del partido centrista. La de Iglesias deja aun más en el aire el futuro de los morados, comprometiendo en esa medida la suerte del Gobierno de coalición. Es innegable que, en estos momentos cruciales, en los que el país necesita hacer frente tanto a la pandemia, así como a las reformas que exige Europa y la llegada de los fondos europeos, la estabilidad de las instituciones adquiere mayor valor. Y ello precisa contar con un Ciudadanos que no se desmorone mientras esté en el gobierno de autonomías y ayuntamientos, en el Congreso y el Senado. Y que necesita que Unidas Podemos asuma el papel institucional que tiene y se modere mientras forme parte del Consejo de Ministros.

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO