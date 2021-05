"Una exposición contra la desmemoria y el olvido"

Actualizada 04/05/2021 a las 06:00

El terrorismo de los últimos sesenta años, visto desde las portadas de los periódicos, es un ejercicio de realismo contra la desmemoria en un momento en el que los nuevos vientos de la política podría llevarnos a la tentación de pasar página y olvidar. Pero esta tierra, precisamente, que ha sufrido casi medio centenar de muertos por la banda terrorista ETA, atentados, secuestros, estorsiones y falta de libertad, debe ser ejemplo en el rescate de esa memoria que tantas heridas ha dejado y todavía perviven en la sociedad. “El objetivo de la memoria sobre el terrorismo es que se conozca, no quede justificación y no se repita”, resumía Florencio Domínguez, periodista y director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Las nuevas generaciones de jóvenes, los nacidos ya en este siglo, deben conocer la existencia del terror contado por quienes lo han sufrido en las últimas décadas, de manera que se imponga al relato falso y blanqueador que pretenden quienes utilizan la violencia para conseguir sus fines. La exposición inaugurada ayer en Pamplona rescata los hechos reales, los asesinatos y el dolor, a través de las portadas de los periódicos, para honrar la memoria de las víctimas. Unas víctimas que no siempre fueron entendidas y arropadas por una sociedad, durante mucho tiempo miedosa y enferma, que prefería vivir sin significarse y pasar desapercibida ante los defensores de los terroristas. Y quienes se enfrentaban al terror de ETA desde los medios de comunicación, como el director de este periódico, José Javier Uranga, eran amenazados y acribillados a balazos por los terroristas. Pero aunque el terrorismo etarra ha sido el que más hemos sufrido en esta tierra, no podemos olvidar que otros grupos siguen esparciendo el terror por el mundo. Acabamos de enterrar al periodista navarro David Beriáin, asesinado en Burkina Faso en un ataque de yihadistas fanáticos, para quienes una vida no vale nada. No hay justificación alguna, ni ahora ni antes, para acabar con la vida de un ser humano. Por eso, cada víctima y sus familias son auténticos héroes que nunca debemos olvidar.

