Actualizada 29/04/2021 a las 06:00

Pasó el Día del Libro, y como el tiempo fue inmejorable, tanto libreros como lectores se quedaron muy satisfechos. Por mi parte y a causa de mi miedo a la pandemia este año no visité la Feria. Preferí entrar a la tranquila librería y hacer allí mi compra conmemorativa. Algo pesimista me pareció Emilio Echavarren comentando el futuro de los libros, pero meditándolo poco después acabé pensando que no sólo los niños y jóvenes leen y comprenden menos de lo que desearíamos, sino que lo escrito no des