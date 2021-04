Actualizada 28/04/2021 a las 06:00

Hay noches en las que mi santo y yo parecemos una pareja de intelectuales. Parecemos, he dicho: nos creemos Siri Hustvedt y Paul Auster, pero somos Pepa y Avelino con estudios. Yo leo a Alice Munro para acabar con las pocas ganas de vivir que me quedan al final del día; él, una biografía de Rubalcaba. O una hagiografía: con el panorama que tenemos, hemos hecho santos a todos los de aquella época. Él dice ya no quedan políticos como los de antes, yo digo es verdad. Yo digo añoro más entrar en mis

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO