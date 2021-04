Actualizada 15/04/2021 a las 06:00

Me gustaría hablar como él, me decía cada vez que le oía, ya fuera haciendo la presentación del libro de un escritor navarro, o en una charla de recomendación de novelas a las personas mayores. Pero Tomás era difícil de imitar. Había que ser Tomás, para mantener atento e interesado al grupo que lo escuchábamos, deseosos de no perdernos nada de lo que dijera. Coincidí con él en varias ocasiones por formar parte los dos del jurado de algunos certámenes literarios, y me sentí afortunada de se