Actualizada 28/03/2021 a las 06:00

Desde el colegio, nos piden no contribuir a generar crispación y división social. Bien. Procuraré escribir desde la serenidad sin renunciar a la franqueza y claridad. Soy jurista pero no quiero escribir un artículo jurídico para no aburrir con tecnicismos y porque creo que éste no es esencialmente un debate jurídico sino de voluntad y altura política. La razón de la retirada del concierto es ideológica, siendo la educación diferenciada una excusa. Hoy se persigue la diferenciada y mañana la educ

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO