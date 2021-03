Restricciones en Semana Santa

Actualizada 25/03/2021 a las 06:00

El Consejo Territorial de Sanidad mantuvo ayer su último encuentro antes de Semana Santa con una tasa de incidencia epidémica al alza que dibuja un panorama territorialmente muy desigual y sin poder evaluar todavía los efectos del ‘puente’ de San José. El mantenimiento sin revisión de las pautas establecidas da a entender que el ministerio de Carolina Darias y los departamentos autonómicos correspondientes consideran que no se está produciendo un empeoramiento alarmante que exija más restricciones o mecanismos de respuesta común en los próximos días. En la Comunidad foral también se mantienen las restricciones relativas al cierre perimetral, el toque de queda a las 11 de la noche y los aforos, y se vuele a limitar a la unidad convivencial las estancias en domicilios. Medidas para prevenir que la movilidad y los encuentros de los próximos días festivos no acaben en el inicio de la temida cuarta ola. La canciller alemana Angela Merkel expuso en la madrugada del martes su inquietud porque la extensión de las nuevas variantes -de mayor contagiosidad, carga viral y permanencia en el organismo de las personas afectadas- pudiese requerir de estrategias distintas a las aplicadas frente al SARS-CoV-2 inicial. La variante británica y otras representan una amplísima mayoría de las nuevas infecciones en España. La situación en Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia y Alemania, con tasas de incidencia en algunos casos muy superiores a la nuestra, no invita a la relajación con el argumento de que estamos mejor que otros socios europeos, sino a la máxima alerta porque existe el riesgo cierto de que también aquí aumenten de forma apreciable los casos y lo hagan en muy pocos días. Hay una constante en las advertencias que nos hacen llegar los expertos: cuesta mucho desescalar cada curva epidémica. Es de temer que el Ministerio de Sanidad y las comunidades coincidieran ayer en una respuesta más política que de salud pública ante la Semana Santa, a riesgo de que en dos semanas la pandemia vuelva a desbordarnos entre anuncios de un mayor ritmo de vacunación.

