La FP dual, una apuesta de presente y de futuro para jóvenes y empresas en Navarra

Actualizada 24/03/2021 a las 13:52

En un contexto de desempleo y freno de la actividad económica excepcional como consecuencia de la pandemia, en la sociedad ha aflorado la capacidad de reinvención y adaptación que, seguro, sentará un precedente para el futuro. La resiliencia demostrada a lo largo de los últimos doce meses por todos los actores sociales han sido una evidencia más de la necesidad de unir esfuerzos para atravesar las dificultades. En este marco, desde la Fundación Bertelsmann hemos apostado en todo momento por seguir acercando oportunidades a los jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la crisis, para formarse y acceder posteriormente al empleo de calidad. Al mismo tiempo acompañamos a las empresas en su apuesta por herramientas que les permitan encontrar perfiles profesionales que se adapten a sus necesidades reales y prepararse para la salida de la crisis.

En esta coyuntura, cobran más relevancia que nunca vías que faciliten la entrada al mercado laboral como la Formación Profesional Dual, una modalidad de FP que se caracteriza por la estrecha conexión entre el centro educativo y la empresa con una mayor y más intensa formación práctica y especializada en el entorno empresarial, y un mayor desarrollo de competencias por parte de los aprendices. Existe una amplia oferta de títulos asociados a profesiones en crecimiento y la tasa de inserción laboral de la FP Dual es muy elevada sobrepasando ampliamente la de la propia FP.

Con el objetivo de promover este modelo formativo lanzamos hace casi seis años la Alianza para la Formación Profesional Dual que actualmente cuenta ya con más de 1.400 miembros entre empresas, centros educativos e instituciones en toda España. También trabajamos en Navarra, donde en los últimos meses hemos llevado a cabo distintos proyectos dirigidos tanto a empresas como a centros educativos y alumnos. Muestra de ello es la primera Feria de FP Dual Virtual, que fue organizada en formato on-line, donde pequeñas y medianas empresas tuvieron acceso a un asesoramiento personalizado. Las pymes navarras son un actor fundamental en la creación de empleo en la región, así que apoyarlas para que puedan desarrollar sus capacidades formadoras es uno de nuestros principales objetivos. Por otro lado, la recientemente presentada Red de Embajadores Somos FP Dual, formada por aprendices y exaprendices, contribuye a difundir las ventajas del modelo a partir de las experiencias de sus protagonistas. En ambas iniciativas vamos de la mano de la Cámara de Comercio de Navarra y el Fondo Social Europeo.

Gracias a la apuesta que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, empresas, instituciones y centros vienen realizando en el desarrollo de la FP Dual en la Comunidad Foral, durante este curso 2020-2021 4.545 jóvenes (un 6% más que en 2019) cursa esta modalidad de aprendizaje. Según el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en la comunidad sólo el 6% de los aprendices de FP Dual está en paro tras terminar los estudios.

Essity, comprometidos con el empleo juvenil

Una clara muestra de este modelo de éxito lo encontramos en la multinacional Essity, especializada en productos y soluciones de higiene y salud, con presencia en Navarra. Esta compañía, que lleva años apostando por el talento y el empleo juvenil a través de iniciativas como el Young Talent Program, acaba de dar un paso al frente para reafirmar su compromiso por la formación y la creación de oportunidades de empleo en Navarra. Su adhesión a la Alianza para la FP Dual es una clara prueba de ello.

Como empresa formadora, Essity cuenta con tres plantas de producción en Tierra Estella (Navarra), en Tarragona y en Gran Canaria e incorpora al 50% de los alumnos de FP Dual a la empresa una vez finalizada la etapa formativa. Para el curso 2020-2021, la compañía ofrece plazas de aprendices en la modalidad dual en las instalaciones ubicadas en Allo, que cuentan con 450 trabajadores.

Sus ciclos de dual, por ejemplo, en Mecatrónica Industrial, ofrecen una modalidad formativa muy especializada. Los alumnos dedican 680 horas a instruirse en la profesión durante cinco meses, y combinan de forma simultánea su aprendizaje entre el aula y la planta de producción. Su trabajo cuenta con una retribución que garantiza el Salario Mínimo Interprofesional, lo que también afianza el compromiso, la motivación y la dedicación por parte del alumno. Además, mientras realizan sus prácticas, los aprendices reciben una formación específica por parte de los técnicos de la compañía, programada por el centro de estudios. De manera complementaria, es una opción también para aquellas personas que desean reciclarse y vean en esta opción un nuevo camino.

En un mercado laboral en el que, según la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, el 67% de las empresas no encuentra perfiles adecuados a sus vacantes, el modelo dual se ajusta muy bien a las necesidades de la industria. Involucrarse en los programas de FP Dual permiten mejorar la competitividad empresarial, instruyendo a perfiles especializados y adaptados a las necesidades reales del mercado, y teniendo acceso a talento joven, formado y comprometido. No hay duda de que los aprendices son piezas clave de este modelo, pero no podemos olvidar que, sin las empresas, no hay FP Dual.

