Hay razones para estar en alerta

Actualizada 06/03/2021 a las 06:00

La evolución positiva de la tasa de incidencia, que este viernes se situó en 149, no permitirá relajar las medidas de prevención en vigor cuando menos hasta el verano. Es el parecer unánime de los expertos y la previsión que maneja la mayoría de las autoridades sanitarias en España. La mejora de la situación epidémica en ningún caso puede hacernos olvidar que cada cien nuevos contagios suponen, en el plazo de unas semanas, el fallecimiento de una persona. Además, aunque se aminore la incidencia, el coronavirus sigue ocupando una de cada cuatro camas de UCI a pesar de que se hayan ampliado esas unidades hospitalarias. Por otra parte, la media de incidencia en España puede resultar engañosa cuando refleja situaciones tan dispares como Madrid con 245, y Extremadura con 45,8. La proliferación de variantes -que ya llegan a diez-, cuyos efectos sobre las personas contagiadas y su eventual resistencia a las vacunas está por determinar, añade argumentos a la máxima cautela. El incremento de casos en Italia, Francia y en determinadas regiones europeas advierte de los riesgos de una cuarta ola. Frente a ello, no llega a un millón y medio el número de personas que han recibido la pauta completa de la vacunación, sin que al margen de algunos anuncios voluntaristas los responsables sanitarios parezcan en condiciones de asegurar un mayor ritmo en la inmunización. Cuando un 25% de las vacunas distribuidas no acaban de administrarse, sea porque hay gobiernos autonómicos que optan por dotarse de una reserva de producto, sea por ineficiencia en el desarrollo de la campaña. Todas ellas son razones suficientes para que en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad del próximo miércoles Gobierno y comunidades autónomas aúnen criterios y establezcan pautas comunes que, en su caso, puedan ofrecer rigor a las decisiones que vayan adoptando las distintas autoridades territoriales y el propio ministerio. No se trata de que todas las autonomías hagan lo mismo, sino de que las decisiones de abrir o cerrar, de establecer unos u otros aforos, responda a una misma estrategia.

