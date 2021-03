Actualizada 05/03/2021 a las 08:54

En Navarra, PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E pretenden dejar sin financiación pública a los centros que imparten una educación diferenciada. Que son dos: Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga. 4.500 alumnos. ¿Por qué? Porque han decidido que esos alumnos no reciben una educación basada en valores fundamentales como el de la “igualdad”. Ningún informe. Mera intuición. El mismo día y casi a la misma hora, en Euskadi, PNV y PSE impedían que saliese adelante una iniciativa para dejar sin financiación a los centros de educación diferenciada. Que lo expliquen Chivite y Barkos, por qué en Euskadi sí y en Navarra no. ¿Están seguros los parlamentarios y parlamentarias forales que los hijos de esas familias que optan por la educación diferenciada son peores que los hijos de familias que estudian en centros mixtos? La respuesta es no. Son niños normales. Pero es una forma, como cualquier otra, de poner en vilo a 4.500 familias y de restringir libertades.

