Actualizada 18/02/2021 a las 06:00

Tengo miedo a acostumbrarme, dijo hace unos días una persona. Nos habíamos encontrado en la calle y nos detuvimos unos momentos para saludarnos, ya que hacía tiempo que no nos veíamos. Como tantas mujeres de mi edad, no echaba en falta la calle, que apenas pisaba, ni acudir al cine, a bares o restaurantes: lo que añoraba desde su encierro hogareño era a la familia, y tenía miedo de terminar acostumbrándose a su ausencia y a no acudir a esos eventos, tristes o alegres que en las casas ocurren