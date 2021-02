Escudo social o desamparo

Actualizada 15/02/2021 a las 06:00

El presidente de los Colegios de Gestores Administrativos ha puesto esta semana el dedo en la llaga. Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cada miembro de la unidad familiar tendrá que hacer la declaración de la renta. Al menos 150.000 familias se verán afectadas y como todo el mundo sabe no es fácil. Y, lo peor, como el IMV es una prestación no contributiva, las madres que hayan recibido esta ayuda como única fuente de ingresos no podrán beneficiarse de las deducciones por maternid