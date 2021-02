Actualizada 15/02/2021 a las 06:00

El vicepresidente Iglesias ha dicho que España no es una democracia plena y han llovido comentarios, pero conviene tomarle la palabra y darle la razón, aunque sea por el lado que no pensaba. La democracia nunca es plena, siempre es imperfecta, a falta de algo, en construcción, mediatizada por todo tipo de intereses, propensa a demagogos y voceros a sueldo, corrompida por políticos sin escrúpulos, defectuosa y a menudo no se cae de la boca de quien menos la practica. La democracia no es plena, de