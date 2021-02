Contagia solidaridad

Actualizada 11/02/2021 a las 09:49

En marzo hará un año que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus. Por eso hoy, cuando todos tenemos miedo a contagiarnos del temido virus, Manos Unidas nos recuerda que debemos contagiar solidaridad para ayudar a tantos que nos siguen necesitando. Esta organización, siempre en lucha contra la pobreza no ha quedado atrás, aprobando 133 proyectos de emergencia para paliar los impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Pero no ha olvidado otros, como la creciente violencia sexual de Sierra Leona. Para ello tienen ya 40 escuelas de Secundaria para que profesores y alumnos, a través de talleres de formación puedan acceder a la justicia y prevenir la violencia sexual, los matrimonios precoces y los embarazos adolescentes. También de la fundación ICAI se han sumado ingenieros en activo y jubilados para hacer seguimiento de las obras e instalaciones en países en los que Manos Unidas trabaja. ¿Y de dónde sale el dinero para llevar todo esto a cabo? Pues de las aportaciones de la gente de buena voluntad, como tú, tú y tú, que cada año, el día de la campaña contra el hambre, deposita en el cestillo de la iglesia o en una cuenta bancaria su aportación. Espléndida en ocasiones, modesta en otras, pero que sin saber cómo, parece multiplicarse en Manos Unidas. Sí. También aquí vivimos los tiempos difíciles que nos ha traído la pandemia, que además de enfermedad ha destruido la economía. Pero nuestra pobreza no puede compararse a la del tercer mundo, ya que aquí todavía hay alguien que puede ayudar. Hasta el mendigo de Rabindranath Tagore pudo dar algo a quien se lo pidió, que en su caso fue el mismo rey. “Qué ironía la de su realeza, ¡pedirle a un mendigo!, pensó”. Y dio al rey un grano de trigo. Pero no olvidemos que al final de tan bella historia, el mendigo, al abrir su zurrón, descubre entre el puñado de trigo que en él lleva, un grano de oro. Y es lo que, aunque no lo veamos, tendremos en nuestro corazón después de dejar nuestro grano de trigo el próximo domingo en las Manos Unidas que nos lo piden.

