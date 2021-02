Actualizada 10/02/2021 a las 06:00

A los representantes políticos se les suele perdonar ciertas licencias, errores veniales y deslices dialécticos, pero cuando la manipulación se perpetúa en el discurso... hasta aquí hemos llegado. No se puede decir, en contra de lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos ven cada día, que la vacunación contra la covid-19 va cogiendo “velocidad de crucero”. Porque no es así. Y hay algún portavoz en las filas gubernamentales que lo afirma sin inmutarse. En 45 días se ha logrado vacunar -con las dos dosis preceptivas- a 12.700 personas en Navarra. A este ritmo “de crucero”, el 70% de los navarros estaría vacunado en 4 o 5 años. No para este verano, como se ha aventurado. Es más honesto explicar, como lo ha hecho la consejera de Salud, Santos Induráin, que están condicionados por el suministro de vacunas. Porque esto sí es cierto. Hasta ahora, la distribución por comunidades está siendo escasa y lenta. Velocidad de burro, más que de crucero.

