Actualizada 04/02/2021 a las 06:00

Ni los líderes europeos más optimistas pueden ocultar una dolorosa evidencia: la nueva ola de contagios por la pandemia, además de tensionar los sistemas de salud y engrosar el número de víctimas, prolongará la mortecina situación de la economía. Las severas restricciones implantadas en buena parte de la UE para contener la descontrolada transmisión del virus lastrarán el consumo y la actividad, de forma que la briosa recuperación prevista primero para la segunda mitad del pasado año y luego para el inicio del actual deberá esperar. Los datos del paro sitúan ya el número de desempleados en nuestro país cercano a los cuatro millones. La covid se ha extendido con intensidad por el conjunto de la Unión. Sin embargo, el alcance de la profunda crisis que padece la zona es dispar, lo que obedece no solo a las distintas respuestas sanitarias ofrecidas por cada país, sino sobre todo a sus diferentes estructuras económicas. La contracción de un 5% del PIB con la que Alemania cerró el último ejercicio apenas representa la mitad de la sufrida por España, Italia o Francia, cuya dependencia del turismo les ha hecho más sensibles a los estragos causados por la emergencia epidemiológica. Nuestro país dejó de ingresar por turismo extranjero 72.000 millones en 2020. La masiva administración de la vacuna taponará ese flanco, pero no de inmediato y, sobre todo, no podrá corregir por sí sola los desequilibrios entre el norte y el sur que ha agravado la pandemia. La Comisión Europea ha alertado de los riesgos al respecto, de los que deberían tomar los gobiernos afectados. Una recuperación a dos velocidades como la que sugieren algunos datos pondría a prueba la cohesión interna de la UE. Y en serias dificultades a los países más rezagados, como el nuestro, en cuanto Bruselas retome la senda de la ortodoxia. La barra libre concedida al gasto público, al margen de los estrechos márgenes marcados por el Pacto de Estabilidad, es una apuesta cuya necesidad no admite discusión, pero que no podrá mantenerse de forma indefinida. El rigor contable volverá en cuanto la Unión recobre impulso. Y, con él, de nuevo el férreo control del déficit y la deuda. Con ambos indicadores fuera de control, España precisa un plan para ajustarlos de forma paulatina en los próximos años.