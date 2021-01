Actualizada 14/01/2021 a las 06:00

El Parlamento foral rechaza el transfuguismo “como práctica de corrupción política y fraude a la voluntad de los ciudadanos”. Todos, menos Bildu y Geroa Bai, que en Estella pisotearon el Pacto Antitransfuguismo sin ningún rubor para gobernar con dos tránsfugas de tanta ambición como poca vergüenza. A estas formaciones nacionalistas les oiremos hablar a lo largo de la legislatura de la transparencia en la acción política, de cumplir no se sabe qué código de buena conducta, de los compromisos contra la corrupción y del respeto a la voluntad de los ciudadanos... Pero se les ha visto el plumero. Bildu y Geroa Bai se han aprovechado de dos tránsfugas del PSN para hacerse con la alcaldía de Estella y se han pasado por el arco del triunfo el Pacto Antitransfuguismo. No es nuevo que vayan por ahí dando lecciones de poliética a los demás y cuando les concierne a ellos miran para otro lado. Y todavía no entienden por qué la credibilidad de los políticos está por los suelos.